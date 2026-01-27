In questa diretta, seguiamo l’ultima gara di gigante di Schladming 2026, un’importante occasione prima dei Giochi Olimpici. Gli atleti si confrontano in una gara che richiede concentrazione e determinazione, con protagonisti come Vinatzer, De Aliprandini, Della Vite e Borsotti. Questa competizione rappresenta un momento cruciale per il ranking e le future opportunità di ciascun atleta.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.33: Accanto a lui, Luca De Aliprandini cerca una prestazione solida che possa restituirgli certezze e punti utili anche in chiave pettorale, mentre Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti sono chiamati a una gara di carattere, tra orgoglio personale e prospettive future. Completano il contingente italiano Tobias Kastlunger, impegnato nella difficile rimonta dalla seconda parte della startlist e Simon Talacci. Schladming, con il suo pubblico imponente e una Planai che non perdona, è da sempre un palcoscenico che amplifica errori e successi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: ultima sfida prima dei Giochi. Vinatzer ci prova

Approfondimenti su Schladming Gigante

La gara di Schladming, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in diretta.

Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.

Ultime notizie su Schladming Gigante

Sulla Gazzetta di oggi (40 pagine), a -10 dalla Cerimonia d'Apertura, lo spazio dedicato ai Giochi Olimpici è pari a 0 pagine. L'unico riferimento è un boxino a pagina 35 che racchiude la notizia dei convocati FISI + news su Gigante M di stasera a Schladming. x.com

Notte di gigante a Schladming Gli azzurri al via nella Night Race sulla Planai: Vinatzer con l’ottimo pettorale 9, poi De Aliprandini e gli altri italiani pronti a giocarsi tutto sotto i riflettori. Diretta su RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook