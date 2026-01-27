LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | ultima sfida prima dei Giochi Vinatzer ci prova
In questa diretta, seguiamo l’ultima gara di gigante di Schladming 2026, un’importante occasione prima dei Giochi Olimpici. Gli atleti si confrontano in una gara che richiede concentrazione e determinazione, con protagonisti come Vinatzer, De Aliprandini, Della Vite e Borsotti. Questa competizione rappresenta un momento cruciale per il ranking e le future opportunità di ciascun atleta.
CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.33: Accanto a lui, Luca De Aliprandini cerca una prestazione solida che possa restituirgli certezze e punti utili anche in chiave pettorale, mentre Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti sono chiamati a una gara di carattere, tra orgoglio personale e prospettive future. Completano il contingente italiano Tobias Kastlunger, impegnato nella difficile rimonta dalla seconda parte della startlist e Simon Talacci. Schladming, con il suo pubblico imponente e una Planai che non perdona, è da sempre un palcoscenico che amplifica errori e successi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Schladming Gigante
LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiducia
La gara di Schladming, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in diretta.
LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stesso
Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.
Ultime notizie su Schladming Gigante
Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!.
LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiduciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv, Gigante Schladming 2026: orari, startlist, streamingGli specialisti delle discipline tecniche si apprestano a vivere due prestigiosi appuntamenti su una delle piste storiche del circuito, si tratta degli ... oasport.it
Sulla Gazzetta di oggi (40 pagine), a -10 dalla Cerimonia d'Apertura, lo spazio dedicato ai Giochi Olimpici è pari a 0 pagine. L'unico riferimento è un boxino a pagina 35 che racchiude la notizia dei convocati FISI + news su Gigante M di stasera a Schladming. x.com
Notte di gigante a Schladming Gli azzurri al via nella Night Race sulla Planai: Vinatzer con l’ottimo pettorale 9, poi De Aliprandini e gli altri italiani pronti a giocarsi tutto sotto i riflettori. Diretta su RaiSport e RaiPlay - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.