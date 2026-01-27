LIVE Olympiacos-Milano 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 17-25 terzo set in scioltezza per Egonu e compagne

La partita di volley tra Olympiacos e Milano si è conclusa con il punteggio di 1-2, nella terza giornata di Champions League 2026. Egonu e le sue compagne hanno dimostrato solidità e attenzione, portando a casa una vittoria importante. Per aggiornamenti in tempo reale e dettagli sulla sfida, clicca sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ancora un muro di Danesi! Grande prestazione della capitana della Nazionale stasera. 1-3 Pietrini trova il punto con la diagonale stretta da posto 4! 1-2 Danesi! Muro della centrale azzurra su Abderrahim! 1-1 Attacco potentissimo di Egonu! Ancora una diagonale vincente dell’opposta! 1-0 Apre il set Abderrahim che trova il punto con il mani out da zona 4. COMINCIA IL QUARTO SET 17-25 Fuori la diagonale di Kubura! L’errore della serba regala il set a Milano! 17-24 A rete la battuta di Kubura. 17-23 Lunga la battuta di Bosio. 16-23 Egonu! Gira il polso l’opposta e, nonostante un’alzata un po’ corta, trova una parallela micidiale! 16-22 Ancora a segno Coneo, stavolta la colombiana mette da parte la potenza e trva il punto con il pallonetto sopra il muro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olympiacos-Milano 1-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 17-25 terzo set in scioltezza per Egonu e compagne Approfondimenti su Olympiacos Milano LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per Egonu e compagne In questa partita di Champions League volley, Olympiacos e Milano si affrontano in una trasferta importante. LIVE Milano-Perugia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-18 Egonu e compagne si prendono il primo set in scioltezza Segui in tempo reale la partita Milano-Perugia, valida per la A1 femminile 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olympiacos Milano Argomenti discussi: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appare; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Live Olympiacos - Maccabi Rapyd Tel Aviv - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 20/01/2026; Tredicesima puntata | 4-3-2-1 Serie A Enilive. LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di volley ... oasport.it LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per Egonu e compagne - x.com MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Matchday 5 19:00 Rentis "Melina Merkouri" Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.