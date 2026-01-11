LIVE Milano-Perugia 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-18 Egonu e compagne si prendono il primo set in scioltezza

Segui in tempo reale la partita Milano-Perugia, valida per la A1 femminile 2026. Le campionesse in carica si sono aggiudicate il primo set con un punteggio di 25-18, grazie anche alle prestazioni di Egonu e delle sue compagne. Per aggiornamenti continui e risultati in tempo reale, clicca sul link dedicato. La diretta comprende anche l'incontro Chieri-Conegliano, con inizio alle 16.

4-3 Torna avanti Milano con un altro pallonetto di Danesi. La centrale risolve un'alzata non perfetta. 3-3 Continua la serata positiva di Piva. Ancora un punto con un pallonetto per lei! 3-2 Stavolta è dentro il primo tempo di Danesi! Profondo e potente l'attacco della centrale. 3-1 Errore di Danesi che manda luno un primo tempo non facile. 2-1 Mani fuori di Perinelli! Gioca bene e alto sulle mani del muro la schiacciatrice di Perugia. 1-1 Sbaglia al servizio Gardini, palla lunga di pochissimo.

