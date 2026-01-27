LIVE Olympiacos-Milano 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 13-12 avvio molto equilibrato

In questa diretta aggiornata, si segue il punteggio equilibrato tra Olympiacos e Milano in Champions League volley 2026. La partita si sta svolgendo con grande intensità e momenti di talento offensivo da entrambe le squadre, offrendo uno spettacolo di alto livello. Restate con noi per tutte le novità e i dettagli in tempo reale sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-15 Primo tempo potente di Danesi verso zona 6-1! 16-14 Parallela potente di Kubura che pizzica la riga! 15-14 Stavolta è Egonu che va a segn con il mani fuori! 15-13 Allungano di nuovo le greche! Carcaces sembra indifendibile in questo momento! un altro punto sfruttando le mani del muro. 14-13 Milica Kubura a segno con il mani fuori! Primo punto della serata per l'opposta serba. 13-13 Pallonetto morbidissimo di Egonu che passa sopra il muro e cade proprio sulla linea laterale. 13-12 Carcaces trascina l'Olympiacos! L'esperta baanda ancora a segno con il mani out.

