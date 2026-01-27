In questa diretta, seguiremo la partita di Champions League di volley femminile tra Olympiacos e Milano. Un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti, con entrambe le squadre determination a ottenere la vittoria. Restate aggiornati per seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di volley femminile fra Numia Vero Volley Milano e Olympiacos Piraeus. La partita, valida come quinto turno della massima competizione europea, si giocherà alla Melina Merkouri Rentis, impianto di casa della squadra di Atene. La Numia Vero Volley Milano arriva alla sfida dopo la vittoria netta in campionato contro Cuneo e con il morale alto grazie ad un filotto di ottime prestazioni. Anche in Champions il percorso delle lombarde è finora positivo. Una sola sconfitta al tie break, contro la forte Eczacibasi, e tre vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appare

Approfondimenti su Olympiacos Milano

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olympiacos Milano

Argomenti discussi: LIVE Olympiacos-Milano, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta meno semplice di ciò che appare; Champions League: Milano in Grecia per sfidare l'Olympiacos; Dov'è Messi? Streaming | DAZN IT; Il calendario e gli orari di Champions League.

Dove vedere in tv Olympiakos-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingTrasferta greca nella quinta giornata del girone C di Champions League femminile per la Numia Milano che sarà di scena sul campo dell'Olympiacos Piraeus. oasport.it

Champions League: Milano-Olympiacos apre la Pool CMONZA-La Numia Milano è pronta all'esordio nella Cev Zeren Group Champions League Volley 2026. Domani alle 20.00 (diretta Sky Sport Arena e DAZN) all'Opiquad Arena di Monza Egonu e compagne ... tuttosport.com

Silvio Barnabà, preparatore atletico della Pallacanestro Varese, racconta un aneddoto curioso durante una puntata di "Luci a Masnago": un giorno incontrò i tifosi dell'Olympiacos, reduci da una partita a Milano, venuti apposta a Varese per visitare il palasport - facebook.com facebook

Neanche il tempo di iniziare il 2026 che il primo venerdì sera del mese propone: • Cagliari-Milan • Virtus Bologna - Milano + Pana - Olympiacos • Semifinali mondiali Darts Spettacolo puro #EuroLeague #WCDarts x.com