LIVE Civitanova-Leuven 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | terzo set in controllo per la Lube 11-9

La Lube stringe i denti nel terzo set contro Leuven. Dopo aver vinto i primi due, ora il punteggio è 11-9, con Peeters che segna una diagonale e avvicina gli avversari. La partita è ancora aperta e i tifosi restano in attesa di vedere se i lombardi sapranno chiudere il match. La Champions League volley 2026 entra nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Peeters piazza la diagonale, Leuven ad una lunghezza dalla Lube. 17-15 Hofmans trova la diagonale. 17-14 Grandissima diagonale di Duflos-Rossi. 16-14 Non trova il campo il servizio di Tenorio. 16-13 GARGIULO! Quarto muro del suo match. 15-13 Altro errore in battuta, è di Hofmans. 14-13 Sbaglia anche Nikolov. 14-12 Esce il servizio del Leuven. 13-12 Mani fuori di Gomez, che match dello spagnolo. 13-11 Trova l'ultima fetta di campo la parallela di Gomez, nono punto per lui. 13-10 Muro di Tenorio! 12-10 Diagonale potentissima di Nikolov! 11-10 Esce il servizio del centrale.

