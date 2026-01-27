L’Ipsar Le Streghe in visita al quartiere ebraico di Benevento per non dimenticare

L’Ipsar Le Streghe ha visitato il quartiere ebraico di Benevento, sottolineando l’importanza di ricordare il passato per evitare ripetizioni. La visita mira a sensibilizzare studenti e comunità sulla storia ebraica locale, promuovendo la consapevolezza storica e culturale. È fondamentale preservare questa memoria per comprendere meglio le radici della città e prevenire errori futuri.

Tempo di lettura: 3 minuti "È importante ricordare per non sbagliare di nuovo, ma purtroppo lo stiamo facendo allo stesso modo". È con queste parole che Giorgia, allieva della Quinta Dolciaria dell'Istituto Professionale Alberghiero "Le Streghe" di Benevento, ha commentato la sua partecipazione al trekking urbano organizzato dall'istituto in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, per condannare ancora una volta la Shoah. L'iniziativa, dal titolo "La Memoria si fa cammino", ha coinvolto studenti e docenti in un percorso di riflessione profondo e condiviso. L'allieva ha sottolineato come, ancora oggi, nel 2026, con i conflitti in corso in diverse parti del mondo e altri che minacciano di esplodere, l'umanità continui a ripetere gli stessi errori commessi durante il periodo del nazifascismo.

