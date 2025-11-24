Antonio Valentino compie 100 anni | grande festa a Montedecoro

Festa grande nella frazione di Montedecoro, a Maddaloni, dove Antonio Valentino ha compiuto 100 anni.Nato il 24 novembre 2025, nonno Antonio è il terzo di otto figli, con due fratelli emigrati in Venezuela. Padre di tre figli - Giovanni, Bartolomeo e Giuseppe - è nonno di 9 nipoti e di 10. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Antonio Valentino compie 100 anni: grande festa a Montedecoro

