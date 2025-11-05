Come applicare il correttore over 40 | è questione di tecnica ma non solo
Quando si parla di occhiaie, brufoli e rossori, il correttore è il primo prodotto che viene in mentre. Ma, così come è in grado di cancellare anche i peccati, può diventare un’arma a doppio taglio se lo si sceglie o lo si applica nel modo sbagliato. Soprattutto quando parliamo di correttore over 40 infatti, si rischia di enfatizzare tutte quelle imperfezioni che si vorrebbero nascondere. Datemi un correttore e salverò il mondo. Ci voglia scusare Archimede se ci siamo permessi di rubare la sua celebre frase per parlare di trucco e non di fisica. Ma il concetto di base è molto simile: come una leva amplifica la forza, il correttore amplifica la resa del trucco. 🔗 Leggi su Amica.it
