Il match tra Lecco e Inter U23, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 20:30 al Rigamonti – Ceppi, si svolge nel contesto del girone A di Serie C. Prima della partita, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo del presidente Di Nunno. Di seguito, formazioni, quote, pronostici e convocati per questa sfida, che vede il Lecco di Valente affrontare l’Inter U23 di Vecchi.

Nel girone A della Serie C dietro all’irraggiungibile Vicenza c’è il Lecco di Valente che è impegnato quest’oggi in casa contro l’Inter U23 di Vecchi. I manzoniani hanno visto in settimana la scomparsa del presidente Di Nunno, l’uomo della storica promozione in cadetteria di 3 stagioni fa a distanza di 50 anni dall’ultima volta. I blu celesti dopo un anno di assestamento sono tornati a lottare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecco-Inter U23 (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al Rigamonti – Ceppi minuto di silenzio in ricordo del presidente Di Nunno

Lecco-Inter U23: modifiche al traffico e divieti di sosta lunedì 26 gennaioIn occasione della partita Lecco – Inter U23 allo stadio Rigamonti-Ceppi, lunedì 26 gennaio saranno in vigore divieti di sosta e modifiche al traffico. lecconotizie.com

CALCIO LECCO, VALENTE: INTER IMPREVEDIBILE, SARÀ UNA BELLA GARALECCO – Importante impegno lunedì sera alle 20:30 per la Calcio Lecco, che ospita l’ Inter U23 al Rigamonti-Ceppi per la 23esima giornata di Serie C, girone A. 44 i punti dei blucelesti in classifica, ... valsassinanews.com

Calcio, Lecco-Inter U23: obiettivo vittoria per allungare sul Brescia Il tecnico bluceleste Federico Valente fa il punto sulla partita contro i nerazzurri, sulle assenze e sul mercato, ribadendo la volontà di rinforzare l’attacco con un giocatore di qualità #laprovincia - facebook.com facebook

Lecco, #Valente: "Inter U23 a -10 da noi Se li avessero anche loro quei punti non sarebbero rubati" x.com