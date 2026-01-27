LE CITTÀ IMPOSSIBILI di Siang Lu | recensione

Le città impossibili di Siang Lu è un romanzo che unisce ironia e surrealismo, offrendo una prospettiva inedita sulla letteratura australiana contemporanea. Pubblicato da Carbonio Editore, rappresenta un esempio di narrativa originale e coinvolgente, tradotta con cura da Eva Allione. Un’opera che invita alla riflessione senza eccessi di enfasi, adatta a chi cerca una lettura sobria e di qualità.

Carbonio Editore a fine 2025 ha pubblicato il romanzo di una delle voci più più interessanti della letteratura australiana contemporanea: Le città impossibili di Siang Lu, con la traduzione di Eva Allione, è un libro ironico e surreale, davvero inaspettato. Trama. Licenziato dal Consolato di Sydney per aver fatto finta di sapere il cinese, mentre invece si affidava a Google Translate, Xiang Lu diventa involontariamente virale con l'hashtag #PessimoCinese. È allora che Baby Bao, regista megalomane e visionario, lo cerca e lo trascina in un'impresa delirante: trasformare Port Man Tou, una città fantasma, nel più grande set cinematografico del mondo: una megalopoli abitata da cittadini-attori, dove tutto è fittizio ma ricostruito con tale precisione da sembrare vero.

