Murakami Ry? Siang Lu e il collasso dell’Oriente contemporaneo | due libri per chi ha stomaco forte

Murakami Ryo e Siang Lu esplorano i temi complessi dell’Oriente contemporaneo, offrendo prospettive critiche e approfondite. Due libri che analizzano il collasso delle tradizioni e delle identità culturali, fornendo spunti di riflessione per chi ha uno sguardo attento e uno stomaco forte. Un’occasione per andare oltre le immagini stereotipate e comprendere le reali dinamiche di un’area in profondo cambiamento.

Dimenticate i ciliegi in fiore, le sale da tè e quel minimalismo spirituale che tanto eccita i radical chic dell'Occidente, sempre pronti a scambiare il vuoto pneumatico per illuminazione zen. Dimenticate soprattutto l'altro Murakami, quello "buono", che vi culla con gatti smarriti e malinconie jazz. Se cercate conforto, citofonate altrove. Qui siamo a Shinjuku, nel ventricolo sinistro del cuore nero di Tokyo, e l'unica musica che sentirete è il il rumore sordo dei corpi che si sfaldano. Atmosphere Libri riporta finalmente in libreria Tokyo Soup ( In the Miso Soup ). Lo fa affidandosi alla cura chirurgica di Gianluca Coci, capace di restituire intatto il fetore metallico e la ferocia di Murakami Ry?.

