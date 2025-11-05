Amore criminale in tv le fasi agghiaccianti del femminicidio che sconvolse Apricena | chi era Giovanna Frino

È la storia di Giovanna Frino, 44enne vittima di femminicidio, uccisa il 16 dicembre 2022, ad Apricena, con tre colpi di pistola dal marito Angelo Di Lella, ad aprire la nuova stagione di ‘Amore Criminale’, il programma condotto da Veronica Pivetti dedicato al tema della violenza maschile contro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

