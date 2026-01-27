Lavori per nuove adduzioni Sasi | disagi ad Altino

A causa dei lavori di Sasi a Altino, due strade comunali sono temporaneamente chiuse al traffico da inizio ottobre. Questa misura, necessaria per garantire l’avanzamento delle opere, potrebbe causare disagi ai residenti e agli utenti della zona. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Ad Altino per i lavori della Sasi spa due strade comunali risultano chiuse al traffico da inizio ottobre. "Dal 20 dicembre - segnala un abitante - i cantieri sono deserti, ma le strade restano ancora chiuse. Da oggi inoltre c'è un semaforo sulla s.p. Altino - Roccascalegna sempre per lavori della.

