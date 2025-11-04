Lavori allo Spino nuove proteste | Viaggi infiniti e disagi ogni giorno
di Fabrizio Paladino La chiusura della Provinciale 208 dello Spino, nel comune di Chiusi della Verna, per lavori di consolidamento di un ponte sta creando enormi disagi agli abitanti della zona e alle persone che ogni giorno devono percorrere il tratto interrotto per motivi di necessità, come accade per una signora residente in Valtiberina. La donna, operatrice sanitaria, racconta il calvario quotidiano che affronta per raggiungere la madre, che abita in una frazione di Chiusi della Verna. A causa della chiusura del ponte, il percorso che prima richiedeva meno di un’ora, adesso ne richiede più del doppio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Stop & Go lo Spino - facebook.com Vai su Facebook
Lavori allo Spino, nuove proteste: "Viaggi infiniti e disagi ogni giorno" - Il calvario di una signora della Valtiberina: oltre un’ora per raggiungere la madre dopo la chiusura del ponte‘ "Serve una soluzione per non isolare Chiusi della Verna" aveva sottolineato il sindaco d ... Si legge su lanazione.it
Lavori al ponte, chiude lo Spino. Da ottobre per almeno due mesi: "Così si isola un’intera comunità" - Strada che verrà chiusa e sindaco Marcelli che non è d’accordo, anche se non nel merito della questione. Si legge su lanazione.it