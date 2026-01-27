L’Arbor decisa a difendere con le unghie il titolo regionale

L’Arbor ha partecipato alla seconda tappa del campionato regionale di basket inclusivo a San Prospero, confermando il proprio impegno nel mantenere il titolo regionale. La competizione si è svolta presso la palestra Casoli e ha visto la collaborazione tra atleti normodotati e con disabilità, promuovendo un approccio sportivo inclusivo e rispettoso.

È andata in scena domenica, alla palestra Casoli di San Prospero, la 2ª tappa del campionato regionale Csi di basket inclusivo, in gergo Baskin, la specialità fondata a Cremona da Antonio Bodini e sviluppata dall'ex coach di Serie A Marco Calamai, che mette in campo assieme giovani e adulti normodotati con compagni alle prese con disabilità di varia tipologia. Un'attività sportiva e sociale importante in cui da tempo agisce la storica società cittadina Arbor con la denominazione Arbordreamteam, che ha organizzato l'evento. Cinque i match disputati, arbitrati dal veterano dei fischietti reggiani Willi Villani assieme ai colleghi Berruti e Brindani, alla presenza dell'assessore allo Sport, Stefania Bondavalli, della presidente della Fondazione per lo Sport, Valeria Prampolini e del coordinatore delle politiche sportive della Regione, Giammaria Manghi.

