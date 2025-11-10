Dominik Mysterio è un caso unico nella storia della WWE. Nel 2005 aveva solo otto anni quando fu coinvolto nella celebre storyline in cui Eddie Guerrero e Rey Mysterio si contendevano la sua custodia. Oggi, nel 2025, “Dirty Dom” è un campione affermato, pronto a vivere ancora molte altre consacrazioni. E potrebbero arrivare anche incontri storici. Mysterio non si tira affatto indietro davanti all’idea di affrontare John Cena. Con Cena ormai vicino al ritiro e con poche apparizioni rimaste, sempre più fan parlano di un’ultima, possibile corsa a un titolo che non ha mai conquistato: il Titolo Intercontinentale, attualmente nelle mani di Dominik. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dirty Dom pronto a difendere il titolo IC contro John Cena: “Se Cena vuole il titolo, venga a prenderlo”