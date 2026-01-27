Durante i recenti negoziati tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi, si sono affrontate questioni militari essenziali per la conclusione del conflitto. Zelensky ha annunciato la preparazione di nuovi colloqui, sottolineando l’importanza di un dialogue costruttivo tra le parti coinvolte. Le discussioni rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione stabile alla crisi in atto.

Durante i negoziati trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi dello scorso weekend sono state discusse una serie di questioni sostanziali, "principalmente militari, necessarie per terminare la guerra". Lo ha scritto il leader ucraino Volodymyr Zelensky (nella foto) sul proprio canale Telegram, dopo aver incontrato i membri della delegazione di Kiev. "Abbiamo parlato anche delle complesse questioni politiche che rimangono irrisolte. Abbiamo analizzato le posizioni chiave delle parti e definito il quadro del lavoro diplomatico futuro. Ci stiamo preparando per nuovi incontri trilaterali questa settimana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’annuncio di Zelensky: "Stiamo preparando nuovi colloqui con Usa e Russia"

Approfondimenti su Ucraina Russia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Travaglio: Zelensky può scegliere solo tra una sconfitta ora o una disfatta totale fra un anno

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: L’annuncio di Trump a Davos: Oggi vedrò Zelensky. Ma il leader ucraino è a Kyiv; Il giorno della marmotta di Zelensky, che attacca l'Europa Persa e divisa; Zelensky scuote l’Europa: È il giorno della marmotta, sugli asset ha vinto Putin; Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi. Slitta piano da 800 miliardi per ricostruzione.

La rabbia di Zelensky dopo i massicci attacchi: Reagire con forzaIl presidente ucraino dopo i massicci raid su Kharkiv e Kiev: Dobbiamo attuare quanto concordato con Trump a Davos ... rainews.it

Zelensky a Davos striglia i leader europei ma non chiude con TrumpDopo una sortita al World Economic Forum di Davos, il presidente Volodymyr Zelensky si trova in mano un bicchiere pieno a metà. Il bilaterale ... iltempo.it

Putin e Zelensky hanno carenza di personale e si rivolgono ad un esperto che tanto a Lu ghe basta scarsear. #guerra #ucraina #aaacercasi #annuncio #lavoro #combattenti #interinali #venicegoldonawards #venezia #mestrezia #uonezia - facebook.com facebook

Anche Zelensky sferza l'Europa: "Divisa e smarrita", deve "trovare il coraggio di agire". "Colloquio positivo" a Davos con Trump, poi l'annuncio di un trilaterale Ucraina-Usa-Russia negli Emirati: "Questione Donbas irrisolta". Tutti gli aggiornamenti x.com