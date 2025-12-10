Capello boccia la scelta di Spalletti | Zhegrova titolare? Io in campo metto sempre quelli che stanno meglio Accetto la sua mossa ma penso che…
L'ex allenatore Fabio Capello esprime dubbi sulla scelta di Luciano Spalletti di schierare Zhegrova come titolare, evidenziando perplessità sulla condizione fisica del giocatore e sull’effetto che questa decisione potrebbe avere sul gruppo. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulle scelte di formazione del tecnico, sottolineando l'importanza di affidarsi ai giocatori in condizioni ottimali.
Capello boccia la mossa di Spalletti: il kosovaro titolare non lo convince, perplessità sulla condizione fisica e sull’impatto psicologico sul gruppo. Le formazioni ufficiali di Juventus-Pafos hanno confermato quella che sembrava una scommessa annunciata: Luciano Spalletti ha deciso di lanciare Edon Zhegrova dal primo minuto, nonostante le condizioni fisiche del kosovaro non siano ancora ottimali. Una scelta di coraggio e fiducia tecnica che, tuttavia, ha fatto storcere il naso a chi di panchine pesanti se ne intende. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la decisione con il suo consueto pragmatismo, non nascondendo di non essere d’accordo con la strategia adottata dal tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
