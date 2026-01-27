La Serie A abbandona il pallone arancione dopo le proteste | quando ritornerà quello bianco
La Serie A cambierà il pallone ufficiale passando da arancione a bianco dal prossimo weekend. Questa decisione segue le recenti proteste e polemiche, e rappresenta un aggiornamento importante per il torneo. Il nuovo pallone Orbita Serie A Fifa Quality Pro garantirà maggiore visibilità e conformità agli standard richiesti, segnando un cambio di stile e funzionalità per le partite in programma.
Dal prossimo weekend il pallone arancione andrà in pensione dopo due mesi di polemiche: debutterà il nuovo Orbita Serie A Fifa Quality Pro di colore bianco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché in Serie A si gioca ancora col pallone arancione dopo aver deciso di tornare a quello bianco
Nonostante la decisione di tornare al pallone bianco, la Serie A continua a utilizzare il pallone arancione nelle partite ufficiali.
La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo”
La Serie A ha deciso di rimuovere il pallone arancione Puma Orbita Hi-Vis, introdotto per migliorare la visibilità durante le condizioni atmosferiche avverse.
