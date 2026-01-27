La Serie A abbandona il pallone arancione dopo le proteste | quando ritornerà quello bianco

La Serie A cambierà il pallone ufficiale passando da arancione a bianco dal prossimo weekend. Questa decisione segue le recenti proteste e polemiche, e rappresenta un aggiornamento importante per il torneo. Il nuovo pallone Orbita Serie A Fifa Quality Pro garantirà maggiore visibilità e conformità agli standard richiesti, segnando un cambio di stile e funzionalità per le partite in programma.

