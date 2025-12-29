La Serie A ha deciso di rimuovere il pallone arancione Puma Orbita Hi-Vis, introdotto per migliorare la visibilità durante le condizioni atmosferiche avverse. La scelta è stata motivata anche dalle proteste di alcune categorie di spettatori, tra cui i daltonici, che hanno riscontrato difficoltà nel percepirlo. Questa retromarcia segna un passo verso soluzioni più inclusive, anche se ci vorrà tempo per adattarsi completamente alle nuove esigenze.

La Serie A ha fatto flop pure sulla palla. Dopo settimane di proteste, arriva la retromarcia ufficiale riguardo al Puma Orbita Hi-Vis, il pallone arancione che era stato introdotto per l’inverno, con l’obiettivo di migliorare la visibilità in caso di pioggia, nebbia o neve. Peccato che il nuovo colore abbia creato non pochi problemi ai telespettatori, risultando fastidioso da seguire. Soprattutto, però, il pallone arancione risulta praticamente invisibile per chi è affetto da daltonismo: il colore della sfera e quello del prato in tv si sovrappongono, rendendo impossibile seguire una partita per circa 2,5 milioni di italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo”

Leggi anche: La Serie A gioca con un pallone che i daltonici non vedono

