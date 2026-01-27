La scrittrice Edith Bruck | Così io e mia sorella abbiamo salvato 5 soldati nazisti

La memoria storica è fondamentale per comprendere il passato e trasmettere valori alle nuove generazioni. Attraverso le sue parole, Edith Bruck condivide esperienze di vita e testimonianze che evidenziano l'importanza di non dimenticare eventi storici significativi, come il salvataggio di soldati nazisti da parte sua e di sua sorella. Questa riflessione sottolinea il valore della memoria nel mantenere vivo il ricordo di momenti cruciali della storia.

«La memoria è di una importanza fondamentale. Per non dimenticare mai. Sono ormai quasi sessant’anni che parlo con i ragazzi nelle scuole. È sempre gratificante». In un’intervista a Il Messaggero Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai lager nazisti racconta qual è stato il momento peggiore dell’Olocausto per lei: «Quando mi hanno separato da mia madre ad Auschwitz. Ogni volta che lo racconto ai ragazzi mi viene da piangere», aggiunge. Il nuovo libro. Il suo nuovo libro, “Quanta stella c’è nel cielo”, racconta il periodo seguito a quell’orrore. «Quando siamo tornati nel nostro villaggio ci hanno cacciato via.🔗 Leggi su Open.online

Il giorno della memoria ci invita a riflettere sui valori di pace e rispetto.

