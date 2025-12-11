Nel quartiere de I Passi una sala multifunzionale che c' è ma non esiste

Nel quartiere de I Passi a Pisa si trova una sala multifunzionale che, nonostante la sua presenza, sembra ancora lontana dall’essere pienamente attiva. Questa struttura avrebbe potuto diventare un punto di riferimento culturale e sociale, ma la sua effettiva funzionalità e utilizzo rimangono ancora incerte, lasciando spazio a riflessioni sul suo reale impatto nel quartiere.

"Il quartiere de I Passi a Pisa vanta, o meglio, potrebbe vantare, una struttura che, nelle intenzioni progettuali, doveva rappresentare un faro culturale e sociale. Ma non c'è". Così Davide Rizza e Luca Vannozzi, rispettivamente segretario del circolo Pd I Passi, Porta a Lucca, Porta Nuova e.

