La saga dei Florio la gaffe di Auci e un libro che racconterà la vera storia della famiglia di Bagnara
La saga dei Florio è una delle più note della storia siciliana, ma le origini della famiglia affondano anche in altre terre. Un nuovo libro si propone di raccontare la vera storia dei Florio, andando oltre le interpretazioni più conosciute e svelando dettagli meno noti sulla loro presenza a Bagnara. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere meglio questa importante famiglia.
La fama dei Florio l'ha conquistata la Sicilia, ma le loro radici affondano sull'altra sponda dello Stretto. La storica famiglia di imprenditori era originaria di Bagnara e la scrittrice trapanese Stefania Auci, che l'ha raccontata in una saga letteraria di successo, torna proprio qui per.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
«L’alba dei leoni», la saga della famiglia Florio continua. A tu per tu con Stefania Auci al Museo Poldi Pezzoli di MilanoLa presentazione del nuovo libro si terrà il 9 febbraio, con la media partnership di Cook, all’interno del ciclo di incontri «Essere umani. Storie da raccontare» ... corriere.it
L’alba dei Leoni: esce oggi il prequel della saga dei FlorioEsce oggi nelle librerie italiane L'alba dei Leoni, il nuovo, attesissimo romanzo di Stefania Auci nonché terzo volume della saga dei Florio. In questo nuovo libro, l'autrice da record ritorna indie ... sololibri.net
Stefania Auci, autrice della celebre saga sulla famiglia Florio, commenta i danni del Ciclone Harry che si è abbattuto sul Sud Italia e critica aspramente la mancanza di copertura mediatica su un evento di tale gravità. Puoi rivedere l'intervista completa a Stefani - facebook.com facebook
