La Promessa anticipazioni 10 gennaio | Leocadia ricatta Petra e sfodera una lettera segreta
Nella puntata del 10 gennaio della soap spagnola, Leocadia si confronta con Petra, utilizzando una lettera segreta come strumento di ricatto. La scena segna un momento di tensione tra i personaggi, con Leocadia che sfrutta un documento compromettente per ottenere ciò che desidera. Ecco cosa aspettarsi dalla prossima puntata, tra colpi di scena e rivelazioni che influenzeranno il corso della trama.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Leocadia affronta Petra senza pietà. Una lettera compromettente diventa l'arma per sottometterla definitivamente. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro subisce nuove vessazioni da Don Lorenzo, deciso a distruggerlo psicologicamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
