Testa di kore a Vulci una rara scoperta fuori dalla Grecia | Rimodella la percezione del mondo antico | FOTO

Una scoperta che non è soltanto archeologica ma profondamente culturale, simbolica e politica. Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito il ritrovamento della testa in marmo greco di una giovane fanciulla – una Kore – rinvenuta nella città etrusca di Vulci e presentata nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

