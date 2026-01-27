La Montello e i miasmi insopportabili | la rabbia dei residenti che vivono vicino all’azienda diventa la battaglia di 5 Comuni

La questione dei miasmi provenienti dalla zona di Montello a Bergamo continua a suscitare preoccupazione tra residenti e amministrazioni comunali. Da anni si cerca una soluzione per ridurre i problemi ambientali e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono vicino all’azienda. La questione, coinvolgendo cinque Comuni, rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni locali.

Montello (Bergamo), 27 gennaio 2026 – Una battaglia che va avanti da anni e che sta mettendo a dura prova la pazienza di cittadini e amministratori. Cresce la preoccupazione dei sindaci dei Comuni che sorgono vicino alla Montello Spa per le emissioni maleodoranti che, come certificato dalla campagna di monitoraggio del 2021, condotta con Arpa, provengono dallo stabilimento specializzato nel recupero e riciclo di materiali plastici ed organici (plastica, fertilizzanti, energia e biometano): puzze e odori molesti che invadono i centri abitati dei paesi. BERGAMOMONTELLO==PROTESTANO I SINDACI DELL'AREA CON IL PREFETTO LUCA ROTONDI (IN FOTO) PER I MIASMI MALEODORANTI DELLA MONTELLOFOTO DE PASCALE Centinaia di segnalazioni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

