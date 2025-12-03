A Noicattaro si vive la magia del Natale con il maxi Villaggio di Babbo Natale concerti spettacoli e mascotte giganti
La magia del Natale invade Noicattaro che per tre giorni a dicembre si trasforma nel villaggio di Rovaniemi in Finlandia, tra luci, neve e colorati cortei. Dal 7 al 21 dicembre il borgo nell’entroterra barese ospita Noelcattaro. Nel periodo più incantato dell’anno, la terra simbolo dell’uva - con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BARI | A Noicattaro si vive la magia del Natale con il maxi Villaggio di Babbo Natale - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025 a Noicattaro: maxi Villaggio di Santa Claus, concerti e spettacoli itineranti - La magia del Natale invade Noicattaro che per tre giorni a dicembre si trasforma nel villaggio di Rovaniemi in Finlandia, tra luci, neve e colorati cortei. Come scrive baritoday.it
Noicattaro si trasforma in un villaggio natalizio: dal 7 al 21 dicembre torna Noelcattaro - Al centro delle iniziative ci sarà la grande Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del Palazzo della Cultura e inaugurata domenica 7 dicembre con una festa dedicata alle famiglie. Si legge su giornaledipuglia.com
VILLAGGIO Noicattaro: dal 7 dicembre al via il villaggio natalizio - Noelcattaro, un evento che trasforma il borgo barese in un vero e proprio villaggio nordico, tra luci, neve e colorati cortei ... Si legge su statoquotidiano.it
Noicattaro: auguri di Natale per 350 bambini in kimono - Auguri di Natale in kimono per i bambini del settore Karate della Fijlkam, rappresentata dal presidente Saverio Patscot, e dallo Csen con Domenico Marzullo nel Pala Pertini di ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it