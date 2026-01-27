L’Italia avvia collaborazioni con Germania e Francia per sviluppare una costellazione satellitare, simile a Starlink, per migliorare le comunicazioni e la sicurezza. Il progetto mira a rafforzare le infrastrutture di telecomunicazioni in orbita bassa, con l’obiettivo di garantire servizi affidabili e avanzati per esigenze istituzionali e di difesa. La collaborazione internazionale si inserisce nel contesto delle strategie europee per la tecnologia spaziale.

L’azienda tedesca Rheinmetall starebbe pensando a una cooperazione con il produttore di satelliti Ohb di Brema per dotare la Germania di un sistema satellitare per le comunicazioni simile a Starlink. La notizia è stata riportata dal quotidiano economico Handelsblatt. Si tratterebbe di una vera e propria “Starlink per la Bundeswehr”, ovvero le Forze armate tedesche. Il progetto della rete satellitare militare si inserisce in un quadro geopolitico più ampio: con i nuovi investimenti, la Germania è destinata a diventare il terzo maggiore investitore mondiale nello spazio, dopo Stati Uniti e Cina. Un segnale chiaro della volontà europea di costruire capacità tecnologiche autonome in un dominio – quello spaziale – sempre più centrale per la sicurezza e la difesa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Germania pensa a un sistema satellitare simile a Starlink. Italia in prima fila sul progetto “Mercurio”

Approfondimenti su Germania Italia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Germania Italia

Argomenti discussi: Riserve d’oro europee, il caso della Germania e il segreto svizzero; Forum imprenditoriale Italia – Germania, l'intervento del Presidente Meloni; Sono molto contenta di aver ospitato oggi a Roma il Cancelliere Merz e i suoi Ministri per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Oggi credo di poter dire che Italia e Germania sono più vicine che mai e io penso che questo rappresenti una buona notiz; L'Europa pensa che la minaccia Usa di dazi sia un ricatto tra amici.

Dopo la Germania un altro stato pensa di abolire i limiti di velocità sulle autostradeIn Germania ci sono tratti di autostrada in cui non vi sono limiti di velocità: a breve potrebbe essere in buona compagnia. auto.everyeye.it

Oggi, al vertice Italia-Germania, un giornalista ha chiesto (giustamente) a Giorgia Meloni se si fidi delle condizioni di salute mentale di Trump e se pensa che davvero possano dargli il Premio Nobel per la Pace Lei, che è abituate a domande tra il servile e l’a - facebook.com facebook

Sono molto contenta di aver ospitato oggi a Roma il Cancelliere @_FriedrichMerz e i suoi Ministri per il Vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Oggi credo di poter dire che Italia e Germania sono più vicine che mai e io penso che questo rappresenti una x.com