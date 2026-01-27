La Francia ha approvato una legge per vietare l’uso dei social network ai minori di quindici anni. La decisione, adottata dall’Assemblea Nazionale con un largo consenso, mira a tutelare i minorenni da possibili rischi online. La normativa segna un passo importante nel settore della regolamentazione digitale rivolta ai giovani, influenzando le future politiche di tutela e sicurezza sui social media.

Nella giornata di ieri l’ Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato con centotrenta voti favorevoli contro contrari una proposta di legge mirata a vietare l’utilizzo dei social media ai minori di quindici anni. A presentare la proposta è stata la parlamentare Laure Miller di Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. Entro la fine di febbraio, il Senato dovrà espimersi a riguardo e, in caso di approvazione definitiva, la Francia diventerebbe il secondo Paese a prendere una decisione del genere. La prima a giungere a una conclusione simile, infatti, è stata l’ Australia, dove, lo scorso dicembre, è entrato ufficialmente in vigore divieto di utilizzo dei social per chi ha meno di sedici anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Francia intende vietare i social network fino ai quindici anni

Approfondimenti su France assemblea

La Francia sta valutando di applicare un modello simile a quello australiano, che ha vietato ai minori di 16 anni l’uso dei principali social media.

La Francia si avvicina a un’importante normativa volta a tutelare i minori dai rischi dei social media, proponendo il divieto di accesso alle piattaforme digitali ai minori di 15 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su France assemblea

Argomenti discussi: La Francia come l’Australia: Parigi vota la legge per vietare i social ai minori di 15 anni; La Francia vota per vietare i Social ai minori di 15 anni: cellulari off limits nelle scuole; La Francia seguirà l'esempio dell'Australia sui social media.

La Francia intende vietare i social network fino ai quindici anniNella giornata di ieri l’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato ... msn.com

La Francia si prepara a essere il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anniLa camera bassa francese ha approvato una legge per vietare i social ai minori di 15 anni. Il testo, sostenuto da Macron, attende il voto del Senato. Se approvato, la Francia sarebbe il primo paese eu ... hwupgrade.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi doganali del 200 per cento sul vino e sullo champagne francesi, dopo che un assistente del presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia "non intende" accettare - facebook.com facebook