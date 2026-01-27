Nelle nuove puntate della dizi turca di Canale 5, Bahar affronta un doppio incubo: l'inganno di Sirin viene smascherato, poi una notte che cambia tutto. Le anticipazioni del 28 gennaio 2026. La forza di una donna torna su Canale 5 anche mercoledì 28 gennaio (alle 16.00) con una nuova puntata piena di colpi di scena. Bahar e la sua famiglia si trovano ad affrontare una sequenza di eventi che lasciano tutti senza fiato: verità che esplodono, decisioni improvvise e un incidente stradale che getta tutti nel panico. Come se non bastasse, parallelamente si svolge un'altra storia altamente angosciante: un bambino scompare e sua madre perde il controllo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 28 gennaio: Bahar, Sarp e Hatice gravissimi dopo un incidente d'auto

Approfondimenti su Bahar Sarp

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bahar Sarp

Argomenti discussi: La forza di una donna 2, puntata 24 gennaio: Sirin va da Emre; La forza di una donna, anticipazioni 23 gennaio: Sirin chiede aiuto a Suat ma lui non ne vuole sapere; La forza di una donna, le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026; ?irin se ne va di casa e viene isolata da tutti: succede nelle prossime puntate di La forza di una donna.

Bahar, Sarp e Hatice lottano tra la vita e la morte: succede nelle prossime puntate di La forza di una donnaTra tutti, però, Hatice è messa peggio. La donna è in condizioni gravissime: la sua vita è appesa ad un filo. La dottoressa Jale (Ece Özdikici), vedendo sua figlia sconvolta, cerca di starle accanto e ... iodonna.it

La forza di una donna, anticipazioni 28 gennaio: Bahar, Sarp e Hatice gravissimi dopo un incidente d'autoNelle nuove puntate della dizi turca di Canale 5, Bahar affronta un doppio incubo: l'inganno di Sirin viene smascherato, poi una notte che cambia tutto. Le anticipazioni del 28 gennaio 2026. movieplayer.it

Bahar e le sue amiche in forte pericolo prossimamente a . Per saperne di più: -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-bahar-ceyda-e-bersan-in-pericolo-anticipazioni/ - facebook.com facebook