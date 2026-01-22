La forza di una donna anticipazioni al 31 gennaio | grave incidente stradale coinvolge Bahar Hatice e Sarp

La forza di una donna, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio. Grave incidente stradale coinvolge Bahar, Hatice e Sarp. Dopo un grave incidente stradale, Bahar, Hatice e Sarp vengono trasportati in ospedale in condizioni critiche e privi di sensi, mentre Arif rimane quasi illeso. Nel frattempo Ceyda riceve una telefonata da Emre, che le comunica di aver perso il piccolo Arda in una stazione di servizio, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. In preda al panico, Ceyda affida Nisan e Doruk a un vicino e corre alla stazione per cercare il figlio, ignara che Arda si sia nascosto nel retro di un camion. 🔗 Leggi su 2anews.it

