Atreju siparietto sul palco | Crosetto porta via Renzi tra risate e applausi

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'evento Atreju, si è verificato un fuori-programma sul palco al termine del dibattito sulle riforme, con un siparietto tra Crosetto e Renzi. Tra risate e applausi, Crosetto ha

Piccolo fuori-programma sul palco di Atreju, alla fine del dibattito sulle riforme cui ha preso parte Matteo Renzi con i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Alla fine di un botta e risposta a tema premierato tra Renzi e Casellati, che si stava prolungando oltre la conclusione del panel, è intervenuto il. Feedpress.me

© Feedpress.me

