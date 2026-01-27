khaby lame vale un sacco di soldi

Khaby Lame, noto tiktoker, ha recentemente venduto la sua società per quasi un miliardo di dollari. Questa operazione rappresenta un esempio di come il successo sui social media possa tradursi in opportunità di business significative. La creazione di un suo «gemello digitale» apre nuove prospettive nel settore dell’influencer marketing e delle tecnologie digitali.

Il tiktoker più famoso al mondo ha venduto la sua società per quasi un miliardo di dollari, e ha autorizzato la creazione di un suo «gemello digitale» Khaby Lame, creator italiano che ormai da qualche anno è la persona più seguita al mondo su TikTok, ha venduto per 975 milioni di dollari la sua principale società, che si chiama Lame’s Step Distinctive e ha sede nelle isole Vergini. L’acquirente è Rich Sparkle, un gruppo di investimento di Hong Kong quotato in borsa negli Stati Uniti, di cui Lame diventerà il principale azionista: il corrispettivo è stato infatti pagato in azioni, e non in liquidità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

