Juventus | trasferimento Douglas Luiz

La Juventus ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa per il trasferimento in prestito di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano di proprietà bianconera. Questa operazione mira a rilanciare la carriera del giocatore, che si trasferisce in Premier League per i prossimi mesi. La formula del prestito permette a Luiz di continuare a svilupparsi a livello internazionale, con l’obiettivo di tornare presto tra le fila della Juventus.

Juventus, Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

Juventus: Douglas Luiz osservato da lontano

La Juventus tiene d'occhio Douglas Luiz, il centrocampista che sta vivendo una rinascita in Premier League.

Argomenti discussi: The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club; L'Aston Villa vince la corsa per il prestito di Douglas Luiz dalla Juve in piena emergenza infortuni; La Juventus lascia Douglas Luiz, il futuro del brasiliano torna in Inghilterra.

juventus trasferimento douglas luizPagina 2 | Douglas Luiz, tutto fatto per il ritorno a casa: cosa cambia per la JuveIl centrocampista brasiliano è pronto a fare il grande ritorno, i bianconeri intanto continuano a lavorare sui diversi fronti di mercato ... tuttosport.com

Douglas Luiz cambia ancora maglia: speranza da 25 milioni per la Juventus | CMDouglas Luiz torna all’ Aston Villa. Il centrocampista brasiliano cambia di nuovo maglia dopo la negativa parentesi al Nottingham Forest, ma resta comunque in Premier League. calciomercato.it

