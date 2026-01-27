Juventus | trasferimento Douglas Luiz
La Juventus ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa per il trasferimento in prestito di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano di proprietà bianconera. Questa operazione mira a rilanciare la carriera del giocatore, che si trasferisce in Premier League per i prossimi mesi. La formula del prestito permette a Luiz di continuare a svilupparsi a livello internazionale, con l’obiettivo di tornare presto tra le fila della Juventus.
La Juventus ha trovato l'accordo con l'Aston Villa per il nuovo trasferimento di Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano, di proprietà dei bianconeri, si trasferisce in Premier League con la formula del prestito per i prossimi mesi, con l'obiettivo di rilanciare la sua carriera dopo un periodo complicato
Juventus, Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa
La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.
Juventus: Douglas Luiz osservato da lontano
La Juventus tiene d'occhio Douglas Luiz, il centrocampista che sta vivendo una rinascita in Premier League.
Argomenti discussi: The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top club; L'Aston Villa vince la corsa per il prestito di Douglas Luiz dalla Juve in piena emergenza infortuni; La Juventus lascia Douglas Luiz, il futuro del brasiliano torna in Inghilterra.
Pagina 2 | Douglas Luiz, tutto fatto per il ritorno a casa: cosa cambia per la JuveIl centrocampista brasiliano è pronto a fare il grande ritorno, i bianconeri intanto continuano a lavorare sui diversi fronti di mercato ... tuttosport.com
Douglas Luiz cambia ancora maglia: speranza da 25 milioni per la Juventus | CMDouglas Luiz torna all’ Aston Villa. Il centrocampista brasiliano cambia di nuovo maglia dopo la negativa parentesi al Nottingham Forest, ma resta comunque in Premier League. calciomercato.it
Douglas Luiz lascia il Nottingham Forest dopo sei mesi: torna all'Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione - facebook.com facebook
#DouglasLuiz resta in Premier: via libera per il ritorno all’Aston Villa x.com
