La Juventus ha definito un accordo di prestito con l'Aston Villa per il centrocampista Douglas Luiz. La soluzione permette al giocatore brasiliano di tornare in Inghilterra per il resto della stagione, offrendo alla società un'opportunità di rinnovamento a centrocampo. La trattativa rappresenta una svolta importante nel mercato dei bianconeri, che puntano a consolidare la rosa in vista delle prossime competizioni.

La saga di mercato legata al centrocampista brasiliano Douglas Luiz ha avuto una svolta clamorosa in questi ultimi giorni: il 27 gennaio 2026 il 27enne è pronto a fare ritorno all’Aston Villa, questa volta con la formula del prestito dalla Juventus per il resto della stagione. Douglas Luiz, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Luiz, svolta clamorosa

Approfondimenti su Juventus AstonVilla

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus AstonVilla

Argomenti discussi: Douglas Luiz Chelsea si può fare | ora anche la Juve valuta un nuovo prestito del brasiliano Cosa sta succedendo.

Juventus, Douglas Luiz cambia squadra: svolta o beffa? Il Nottingham Forest lo scarica, cosa succedeA un passo dall'obbligo di riscatto Douglas Luiz lascia il Nottingham Forest per far ritorno all'Aston Villa, sempre in prestito: cosa cambia per la Juventus. sport.virgilio.it

Juventus, suona l’allarme Douglas Luiz!Douglas Luiz potrebbe far ritorno alla Juventus in vista della prossima sessione del mercato estivo. Di fatto, come ... fantamaster.it

Ritorno al passato per Douglas Luiz, per i prossimi sei mesi Il centrocampista di proprietà della Juventus, che era passato al Nottingham Forest la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo al raggiungimento di deter - facebook.com facebook