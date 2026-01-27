Juve-Napoli Conte accusa l’arbitro | Non lo volete vedere

In occasione del match tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha espresso forti critiche nei confronti della direzione di gara, lamentando un rigore non assegnato su Hojlund. La partita, conclusa con un risultato di 3-0 per i bianconeri, ha riacceso le discussioni sulla gestione arbitrale e le polemiche tra le due squadre.

Antonio Conte ha acceso le polemiche nel big match all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, finito 3-0 per i bianconeri: l’allenatore azzurro ha protestato con veemenza per un rigore non concesso su Hojlund, trattenuto da Bremer nel finale del primo tempo. L’episodio, raccolto da DAZN nell’ultima puntata di Bordocam, ha già diviso i social. L’episodio che ha fatto infuriare Conte. Al 39’ del primo tempo, su cross dalla sinistra di Miguel Gutierrez, Hojlund anticipa Bremer in area: il difensore brasiliano lo circonda con un braccio attorno al collo, facendolo cadere. L’attaccante danese mostra poi i segni sul collo, ma l’arbitro Mariani lascia proseguire e il VAR non interviene. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium, questa volta come allenatore del Napoli, ha suscitato tensioni e discussioni.

