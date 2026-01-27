Jon Hamm e Sabrina Impacciatore attori feticcio della commedia sexy più folle del Sundance

In questa commedia sexy del Sundance, Jon Hamm e Sabrina Impacciatore si distinguono come protagonisti di rilievo, contribuendo a un film caratterizzato da una trama originale e un cast di star. L’opera, intitolata Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, si fa notare per la sua natura audace e il suo approccio unico nel panorama cinematografico.

Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass sta facendo impazzire il Sundance grazie al suo cast ricco di star e alla trama davvero folle. Per la loro nuova incursione nella commedia sexy, David Wain e Ken Marino hanno attinto alla loro agenda per chiamare a raccolta un manipolo di celebrità tra cui spiccano l'oggetto del desiderio Jon Hamm e l'italiana Sabrina Impacciatore. La nuova scandalosa commedia degli interpreti di Wet Hot American Summer si intitola Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass e vede Zoey Deutch nei panni di una parrucchiera del Kansan dagli occhi sognanti in procinto di sposarsi, la cui romantica relazione viene sconvolta quando il suo fidanzato Tom (Michael Cassidy) prende alla lettera il loro scherzoso accordo per cui ci si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

