Chi è Kato il DJ danese diventato virale nel 2025 con un brano del 2010 anche grazie a Jon Hamm

Kato, DJ danese noto fin dal 2010, è diventato virale nel 2025 grazie a un brano risalente a oltre quindici anni prima, in parte grazie alla partecipazione di Jon Hamm. La sua vicenda evidenzia come la musica possa superare le barriere temporali, portando alla ribalta tracce inaspettate e sorprendenti. Un esempio di come il passato possa ritrovare nuova vita nel presente, sorprendendo pubblico e critica.

La musica ha una capacità straordinaria di viaggiare nel tempo, ma quello che è successo al DJ danese Kato nel corso del 2025 ha dell’incredibile. Thomas Kato Vittrup, questo il suo vero nome, è un produttore classe 1981 che per anni è stato un pilastro della scena dance e hip-hop scandinava. Eppure, nonostante una carriera solida iniziata nei club nel 2005 e costellata di dischi di platino in Danimarca, il suo nome è esploso a livello mondiale solo ora, quindici anni dopo il suo momento di massimo splendore commerciale. Il segreto di questa “seconda giovinezza” artistica non risiede in un nuovo album, ma in una vecchia hit del 2010: “Turn the Lights Off”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

