Il Torino ha annunciato l’acquisizione di Joao Pedro Tchoca, giovane difensore brasiliano proveniente dal Corinthians. Nato nel 2003 e alto 1,90 m, rappresenta un nuovo investimento nella linea difensiva del club. Si tratta di un rinforzo importante che potrebbe contribuire alla crescita della squadra nel prossimo campionato.

I granata si sono assicurati un rinforzo importante per la difesa, puntando sul centrale brasiliano del Corinthians, Joao Pedro Tchoca, classe 2003, alto 1,90 cm. Scopriamo meglio il suo profilo. JOAO PEDRO TCHOCA E’ DEL TORINO: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CORINTHIANS “ Lo Sporting Club Corinthians Paulista annuncia il prestito con obbligo di riscatto del difensore Joao Pedro Tchoca al Toriino Fc, squadra italiana. Il prestito fine a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro. Se giocherà 10 partite per il club italiano almeno 45 minuti, l’acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro, più la possibilità per un ulteriore milioni di euro per bonus legato a prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Joao Pedro Tchoca: chi è il nuovo difensore brasiliano del Torino

Il Toro si prepara a rafforzare la difesa con l’arrivo del brasiliano Tchoca dal Corinthians.

Toro, arriva il gigante Tchoca: muscoli e talento brasiliano per blindare la difesa di BaroniTchoca al Toro. L’annuncio lo ha dato il Corinthians, giocando d’anticipo sul club granata che attende di completare tutto l’iter. Il secondo colpo del mercato invernale, dopo l’esterno 21enne ... torino.corriere.it

Torino, è fatta per Tchoca dal CorinthiansIl Torino ha definito l'acquisto di João Pedro Tchoca, promettente calciatore brasiliano classe 2003, raggiungendo un'intesa verbale totale con il Corinthians. L'operazione, nata da un'accelerata impr ... fantacalcio.it

: Joao Pedro Tchoca sarà un calciatore del Torino. Il club granata, come riportato dal Corinthians in una nota ufficiale, ha trovato l’accordo con il club brasiliano per il trasferimento del difensore sotto la Mole. Tchoc - facebook.com facebook

Definita l’operazione di Joao Pedro Tchoca in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di 10 presenze da 45 minuti dal @Corinthians . Previsto un 12% in caso di rivendita. Giocatore in arrivo in Italia nelle prossime ore. @TorinoFC_190 x.com