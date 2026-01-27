Joao Pedro Tchoca | chi è il nuovo difensore brasiliano del Torino

Il Torino ha annunciato l’acquisizione di Joao Pedro Tchoca, giovane difensore brasiliano proveniente dal Corinthians. Nato nel 2003 e alto 1,90 m, rappresenta un nuovo investimento nella linea difensiva del club. Si tratta di un rinforzo importante che potrebbe contribuire alla crescita della squadra nel prossimo campionato.

I granata si sono assicurati un rinforzo importante per la difesa, puntando sul centrale brasiliano del Corinthians, Joao Pedro Tchoca, classe 2003, alto 1,90 cm. Scopriamo meglio il suo profilo. JOAO PEDRO TCHOCA E’ DEL TORINO: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CORINTHIANS “ Lo Sporting Club Corinthians Paulista annuncia il prestito con obbligo di riscatto del difensore Joao Pedro Tchoca al Toriino Fc, squadra italiana. Il prestito fine a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro. Se giocherà 10 partite per il club italiano almeno 45 minuti, l’acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro, più la possibilità per un ulteriore milioni di euro per bonus legato a prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

