Toro per la difesa è vicino l' arrivo del brasiliano Tchoca dal Corinthians

Il Toro si prepara a rafforzare la difesa con l’arrivo del brasiliano Tchoca dal Corinthians. Il giocatore, in prestito con diritto di riscatto, potrebbe diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Questa operazione mira a consolidare il reparto difensivo e a offrire nuove soluzioni tattiche alla squadra. L’accordo sottolinea l’intenzione del club di investire su giovani talenti provenienti dal calcio sudamericano.

Il difensore brasiliano Joao Pedro Tchoca è vicino al Torino. Il Corinthians, club del ventiduenne, ha ufficializzato attraverso i social il proprio via libera al trasferimento: arriverebbe al club granata in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Tchoca è atteso in Italia nella giornata di oggi, mentre per domani a Torino sono in programma le visite mediche. Nato a Sete Lagoas (Brasile), cresciuto nel Corinthians, Tchoca è un difensore centrale alto 192 cm, di piede destro. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 partite con il Corinthians, vincendo il campionato paulista e la Copa do Brasil. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

