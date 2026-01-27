Jennifer Lopez | Il Goth glamour che infuoca Beverly Hills tra vintage e lusso estremo

Jennifer Lopez è un’icona di stile nota per il suo approccio elegante e sofisticato. In questo articolo si esplora il suo “Goth glamour” a Beverly Hills, tra capi vintage e lusso estremo, rivelando come riesca a combinare elementi classici con un tocco di modernità. Un’analisi del suo modo di interpretare la moda, sempre equilibrato tra minimalismo e ricercatezza.

Se c'è una cosa che Jennifer Lopez sa fare meglio di chiunque altro, è trasformare un normale pomeriggio di shopping in un evento ad alto tasso di stile seducente Recentemente avvistata tra le strade dorate di Beverly Hills, Jennifer Lopez ha dimostrato che il 2026 è l'anno del "Goth Glamour": un mix letale di sensualità, pelle e pezzi da collezione. Diciamocelo: chi altro se non J.Lo avrebbe il coraggio di uscire a fare shopping così? Altro che i soliti completi da giorno noiosi.

