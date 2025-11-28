Jennifer Lopez si prepara al Natale look super glamour per il giorno del Ringraziamento

Jennifer Lopez riesce sempre ad essere impeccabile e super glamour, anche nei momenti più semplici, e il Giorno del Ringraziamento non fa eccezione. Tra un tacchino perfettamente dorato e un albero di Natale già scintillante nel suo salotto da sogno, la diva sfoggia un’eleganza naturale difficile da eguagliare, persino con il grembiule da cucina sull’abito griffato. Con un sorriso impeccabile e un look chic da fare invidia, JLo trasforma la sua casa in un set natalizio degno di Hollywood. E mentre condivide questi attimi intimi e patinati sui social, i fan si dividono tra chi la riempie di complimenti e chi, invece, dubita che la star abbia veramente decorato il suo albero e si sia cimentata in cucina, considerandola troppo “in” per svolgere queste mansioni così ordinarie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez si prepara al Natale, look super glamour per il giorno del Ringraziamento

Approfondisci con queste news

Alle nozze c’erano decine di star di Bollywood e ospiti internazionali, tra cui figure del jet set e personalità influenti nel mondo dell’imprenditoria #JenniferLopez Vai su X

Mentre Jennifer Lopez canta in onore degli sposi, i telefoni riprendono la sontuosa torta che sembra un palazzo. Sono le immagini dal matrimonio da sei milioni di dollari (due solo per il cachet di Lopez), iniziato il 20 novembre e durato 4 giorni, che si è svolto - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer Lopez si prepara al Natale, look super glamour per il giorno del Ringraziamento - Jennifer Lopez mostra un Thanksgiving super glamour: tacchino perfetto, momenti in famiglia e decorazioni natalizie per gli scatti social della diva ... Scrive dilei.it

Jennifer Lopez in pigiama di seta: si prepara al Natale con il look “da notte” total red - Sarà perché si dice che chi addobba casa con anticipo è più felice o perché semplicemente è un periodo di gioia e di ... Secondo fanpage.it

Jennifer Lopez, il look di Natale è oro e bianco (e super chic) - Jennifer Lopez ci tiene a ricordare che il Natale è alle porte e ha deciso di farlo come solo lei sa fare: con un look pazzesco! Riporta dilei.it