jennifer lopez si prepara al natale look super glamour per il giorno del ringraziamento

Jennifer Lopez riesce sempre ad essere impeccabile e super glamour, anche nei momenti più semplici, e il Giorno del Ringraziamento non fa eccezione. Tra un tacchino perfettamente dorato e un albero di Natale già scintillante nel suo salotto da sogno, la diva sfoggia un’eleganza naturale difficile da eguagliare, persino con il grembiule da cucina sull’abito griffato. Con un sorriso impeccabile e un look chic da fare invidia, JLo trasforma la sua casa in un set natalizio degno di Hollywood. E mentre condivide questi attimi intimi e patinati sui social, i fan si dividono tra chi la riempie di complimenti e chi, invece, dubita che la star abbia veramente decorato il suo albero e si sia cimentata in cucina, considerandola troppo “in” per svolgere queste mansioni così ordinarie. 🔗 Leggi su Dilei.it

