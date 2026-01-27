jack white 21 giugno a lignano sabbiadoro per nottinarena 2026

Jack White torna a Lignano Sabbiadoro il 21 giugno per Nottinarena 2026. L’artista, noto per le sue performance energiche e il suo stile eclettico, propone un evento musicale di rilievo nel panorama contemporaneo. Un’occasione per ascoltare dal vivo un artista che ha saputo attraversare generi diversi, mantenendo sempre un’impronta distintiva e coinvolgente.

Figura centrale della musica contemporanea, Jack White è riconosciuto per l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance dal vivo e per un percorso artistico che attraversa rock, blues e sperimentazione. Fondatore dei The White Stripes, con cui ha segnato profondamente la scena musicale dei primi anni Duemila, ha costruito nel tempo anche una solida carriera solista, caratterizzata da una forte identità sonora e da una continua ricerca artistica. Nel 2025 The White Stripes sono stati ufficialmente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea l’impatto duraturo del progetto e il ruolo di Jack White nella storia della musica rock. 🔗 Leggi su Udine20.it

Approfondimenti su Jack White

Ultime notizie su Jack White

