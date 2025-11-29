LAURA PAUSINI a Lignano Sabbiadoro il 2 giugno 2027

LAURA PAUSINI annuncia le date di “IO CANTO YO CANTO WORLD TOUR 202626”, la tournée che segna il ritorno live dell’artista più premiata al mondo. Il debutto di questa grande maratona dal vivo è previsto a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia, Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York. 🔗 Leggi su Udine20.it

