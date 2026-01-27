Italia-Polonia oggi Europei calcio a 5 2026 | orario tv programma streaming

L'incontro tra Italia e Polonia agli Europei di calcio a 5 2026 rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. In questa fase del torneo, l’obiettivo principale è ottenere una vittoria o almeno un risultato positivo, per mantenere vive le speranze di passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. Di seguito, tutte le informazioni su orario, diretta tv, programma e streaming.

Vincere – o quantomeno non perdere – per continuare a perseguire l’obiettivo del passaggio del turno e dell’approdo ai quarti di finale. L’Italia del calcio a 5 torna in campo agli Europei, in un match nel quale dovrà far vedere tutta la sua fame, la sua tecnica e la sua organizzazione. A Lubiana, in questo martedì 27 gennaio dalle ore 20.30, c’è da sfidare la Polonia, in uno dei due match che fanno parte del programma della seconda giornata del Gruppo D, di cui fanno parte anche Portogallo e Ungheria, che si incroceranno invece alle 17.30. Azzurri e biancorossi arrivano entrambi da un ko: 2-6 contro i lusitani per Musumeci e soci, sconfitta preventivabile al cospetto dei campioni in carica del torneo, 2-4 contro i magiari per Kaluza e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Per seguire in TV Italia-Polonia, Europei di calcio a 5 2026, il match si terrà martedì 27 gennaio alle ore 20:30.

