Ippica Trotto - Lo svedese si conferma al top con Esposito Il Gp Ponte Vecchio a Global Agreement

L’80° Gran Premio Ponte Vecchio si corre sui 2000 metri e vede il successo di Global Agreement, che si conferma tra i migliori in questa disciplina. La gara si è svolta in un contesto di grande tradizione ippica, con un risultato che premia la costanza e la qualità dell’allenamento. Un evento importante per gli appassionati di trotto e per gli esperti del settore.

Sui 2000 metri dell'80° Gran Premio Ponte Vecchio è lo splendido Global Agreement in 1.14. a centrare il primo successo classico in percorso esterno. Gran galà sotto la pioggia per il Gp Ponte Vecchio (montepremi 25.300 euro), una delle corse più antiche e blasonate del Trotto toscano e italiano. Global Agreement, decenne allievo svedese di Alessandro Gocciadoro, vincitore di 21 delle 44 corse disputate in carriera, è stato ben interpretato nell'occasione da Federico Esposito e ha confermato il pronostico che lo vedeva favorito. Al via sbagliano Fortunadrago Font e Flash Np che si aggancia con Firmamento St e dietro i due sbaglia anche Bat Host.

