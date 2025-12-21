L'ippica trotto torna protagonista all'ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze, dove si svolge il Trofeo Ospedale Meyer. In una giornata dedicata anche alla solidarietà, Emily si distingue dominando la gara con un tempo di 1.56.2, confermando il suo ruolo di favorita. La gara ha dimostrato ancora una volta l'importanza dello sport come momento di incontro e solidarietà.

Sport e solidarietà si uniscono all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Da leader in 1.56.2 Emily egemonizza il Trofeo Meyer. Nove trottatori anziani all’impianto fiorentino si sono confrontati sui 1600 metri della finale del Trofeo Ospedale Pediatrico Meyer (montepremi euro 8.800), corsa gentleman per 5 anni ed oltre. L’allieva di Marjo Natynki, Emily, affidata a Guido Gnoffo, ha letteralmente dominato la corsa da un capo all’altro. In partenza Costante Jet scattava in testa in 13.3, ma poi cedeva il passo ad Emily, che dopo un quarto in 28.1, superava i 600 in 42.8 e il km in 1.13 secco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ippica trotto. Trofeo Ospedale Meyer, domina Emily

