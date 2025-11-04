Aggiornamento iOS 26.1 cosa cambia per l' iPhone | tutte le novità

Nel corso della giornata di ieri - lunedì 3 novembre - c'è stato il debutto del nuovo aggiornamento per iPhone: Apple ha infatto reso disponibile la release del sistema operativo iOS 26.1. Si è conclusa, infatti, la fase di beta-testing. Cosa dobbiamo aspettarci da questo aggiornamento? Lo scorso 15 settembre Apple ha rilasciato iOS26, che ha portato grandi novità. iOS 26.1 è un aggiornamento minore, ma comunque importante, dato che andrà a migliorare il software. Tante le novità attese. Fra queste troveremo un ampliamento delle lingue supportate da Apple Intelligence, con aggiunta di danese, olandese, norvegese, portoghese, svedese, turco e vietnamita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aggiornamento iOS 26.1, cosa cambia per l'iPhone: tutte le novità

