Intesa tra Ass maestri sci italiani e Avis su donazione sangue e salute

Un accordo tra l’Associazione maestri di sci italiani e Avis mira a sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma, promuovendo anche corrette abitudini di vita e l’importanza dello sport per la salute. L’intesa sottolinea il ruolo delle attività sportive come elemento positivo nel percorso di benessere e prevenzione, rafforzando la collaborazione tra le parti per il bene della comunità.

Milano, 27 gen. (askanews) – Un protocollo d’intesa volto a promuovere la donazione di sangue e plasma, la tutela della salute e l’importanza di corretti stili di vita, anche attraverso i valori positivi dello sport. È quanto sottoscritto il 27 gennaio a Milano da Avis e Associazione maestri di sci italiani (Amsi). L’accordo, firmato dai presidenti nazionali Oscar Bianchi e Luciano Stampa, ha durata triennale e si inserisce in un percorso di collaborazione orientato alla condivisione di obiettivi e valori comuni. L’intesa nasce con l’obiettivo di favorire e promuovere la diffusione di messaggi di sensibilizzazione legati alla donazione, alla salute e al benessere, valorizzando il ruolo educativo dello sport.🔗 Leggi su Ildenaro.it

